المرشد الإيراني عن الاحتجاجات: قضينا على”مؤامرة خطيرة” ضد إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، وصفه من جديد للاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا بأنها “مؤامرة خطيرة”.

وقال وفق ما نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، إن “الشعب الإيراني تمكن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد الجمهورية الإيرانية”.

وكانت السلطات الإيرانية قمعت الاحتجاجات، وقامت بحملة أمنية على قيادة الاحتجاجات واعتقلت المئات ما تسبب بتراجع المظاهرات.

وقال خامنئي: “تمكن الشعب الإيراني من القضاء على مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية، تم التمويل والتخطيط لها بهدف القيام بالتخريب وأعمال الشر والقتل”.

وأضاف: “واجه الحرس الثوري والباسيج تلك المؤامرة، وقاموا بواجبهم في مواجهة صعبة للغاية”، مؤكدا أن “العمل الذي قام به الشعب خلال هذا الأسبوع كان أهم من هذه الحركة التي بدأت من زنجان وتبريز ووصلت إلى جميع المدن في البلاد”.