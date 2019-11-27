ميركل تعترف: أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بمفردها !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن الحفاظ على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر بالغ الأهمية لألمانيا.

وأضافت ميركل في كلمة أمام عضاء البرلمان:

الحفاظ على حلف شمال الأطلسي اليوم يخدم مصالحنا أكثر مما كان خلال حقبة الحرب الباردة، أو هو على الأقل بنفس درجة الأهمية التي كان عليها في الحرب الباردة.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الحفاظ على الناتو واجب “لأن أوروبا، كما قال وزير الخارجية، أمس، لا يمكنها حاليا الدفاع عن نفسها بمفردها”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، في وقت سابق، إن حلف شمال الأطلسي الآن يمر بحالة “موت إكلينيكي”.