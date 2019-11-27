أردوغان لمنظمة التعاون الإسلامي: علينا أن نثق بأنفسنا وندرك حجم قوتنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في افتتاح الاجتماع الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، وشدد فيها على ضرورة أن يثق العالم الإسلامي بنفسه ويدرك حجم قوته.

وقال أردوغان في كلمته بحسب وكالة “الأناضول”: “ينبغي ألا نخدع أنفسنا، بل علينا أن نثق بها وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضح الرئيس التركي أن البعض يتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي، لأنه “غير متماسك كالبنيان المرصوص”، على حد تعبيره، كما أكد أنه في الوقت الذي تشكل البلدان الإسلامية نسبة 24 بالمئة من سكان العالم، إلّا أنها تمثل 9.7 بالمئة فقط من التجارة العالمية”.

وأوضح نقلا عن الأناضول أنه “لا توجد دولة واحدة شعبها مسلم بين الأعضاء الدائمين (الخمسة) في مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن أن يستمر هذا النظام (الأممي) غير العادل”.

​وأضاف أردوغان: “علينا ألا نخدع أنفسنا، ليس هناك حكم ولا إرادة للعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي وكل شيء مرهون بالأعضاء الخمسة الدائمين، بل بين شفتي واحد منهم”.

كما شدّد أردوغان على أن أي ظلم لا يتم ردعه يمنح الظالم مزيدًا من الجرأة، ولفت إلى أن إسرائيل لا تحترم حق الحياة للفلسطينيين، ولا حقوقهم في العمل والتملك، وأنها تُعرّض مستقبل المنطقة والعالم أجمع للخطر.

وأضاف: “خطأ فادح يرتكبه من يعملون على نهب مدينة القدس المقدسة بالنسبة للأديان الثلاثة، وجعلها مركزًا لمعتقداتهم فقط”.

وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس أردوغان عن أن أنقرة دعت الأمم المتحدة لتخصيص 15 مارس/آذار (من كل عام) يوماً عالمياً للتضامن الدولي ضد الإسلاموفوبيا.