قائد الأركان الجزائري: لا نقبل تدخلا أو إملاءات من أي طرف خارجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، إن بلاده حرة ومستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن رئيس الأركان قوله، خلال زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، إن الجزائر لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان.

ونوه الفريق بالمواقف الصادقة التي عبر عنها بعفوية وعن قناعة المواطنون عبر أرجاء الوطن قائلا: “رجال ونساء وشباب وشيوخ أبدوا دعمهم للجيش وقيادته العليا، وأصرّوا على المشاركة بقوة في رئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول”.

وأضاف “وهذا ما يبرهن على أصالة هذا الشعب الفريد من نوعه ونقاء معدنه، والذي يعرف دوما كيف يتخطى الصعاب والعقبات ويخرج منها منتصرا”.

وتابع “شرذمة من العصابة وبعدما فشلت جميع خططها، ها هي تلجأ للاستنجاد بأطراف أجنبية، والشعب الجزائري سيُفشل محاولات هذه الشرذمة التي لا تحب الخير للجزائر”.

وعبر الفريق، عن ثقته في أن الشعب قادر على تفويت الفرصة على العصابة وأذنابها، ويعرف كيف يتخطى الوضع الراهن بحكمة وتبصر.

وأشار إلى أن الشعب قال بأعلى صوته أنه ليس بحاجة لدروس ومواعظ من أي جهة كانت، وهو يعلم كيف يرد في الوقت المناسب على الأبواق الناعقة التي تحاول التدخل في شؤونه.

وشدد الفريق على أن الجيش يعرف كيف يقيم مستوى التحديات وكيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها، وسيُعدُّ لها عدتـها المناسبة، مؤكدا أن الجيش سيكون بالمرصاد في كل وقت وحين، لمن تسول له نفسه استهداف وطننا.