البرلمان الأوروبي ينتخب الألمانية أورسولا رئيسة للمفوضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه أقر أسماء المرشحين لتولي مناصب المفوضين بالمفوضية الأوروبية الجديدة بزعامة الألمانية أورسولا فون دير لين.

وتم التصويت لصالح المرشحين بـ 461 صوتا مقابل 157.

ولفت البرلمان الأوروبي عبر (تويتر) إلى أنه يبقى بعد ذلك إقرار مجلس الاتحاد الأوروبي لقائمة المفوضين قبل استلامها مهاما في الأول من الشهر المقبل.

إلى ذلك منح نواب الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على تولي الألمانية المحافظة أورسولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

​وجاء تصويت النواب، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان في ستراسبورغ بتأييد 461 نائبا ورفض 157 وامتناع 89 عن التصويت. وتحتاج فون دير لاين إلى أغلبية بسيطة لضمان تعيينها رئيسة للمفوضية.