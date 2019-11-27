شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت شرطة جمارك تابع لمطار الخرطوم شاب عبر صاله المغادرة متجها إلى دولة الهند وبعد الاستبانة تم تفتيش أمتعته ومن بينها كيس به كمية من البلح وأثناء ذلك تبين لهم بأنه قام بانتزاع نواة. البلح وتم إخفاء الذهب في تجويف داخلي البلح بعد نزع نواتها وهي كميه كبيرة وعند استجوابه ادعى بأن أحد القادة من نظام السابق لديه صله قرابة به ولذلك رفض أن يخضع التفتيش بعد اكتمال الملف يتم إحالته لمحكمة الجمارك بالخرطوم شمال. المادة السابقة الخلاوي يا وزير التربية والتعليم.. بقلم اسماء جمعة المقالة القادمة خرابيط وأباطيل انقاذوية.. بقلم حيدر المكاشفي

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات كبيرة من الذهب مهربة إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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