الخلاوي يا وزير التربية والتعليم.. بقلم اسماء جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خلال السنوات الماضية تحدث الإعلام كثيرا عن مشاكل الخلاوي وما يواجهه الأطفال من مآس فيها وانتهاكات غير إنسانية لحقوقهم ولطفولتهم واستغلالهم وتعذيبهم، ولأن النظام المخلوع كانت لديه مآرب من وجود الخلاوي لم يسعَ أبدا إلى تقنينها فلم يكن هناك شروط لامتلاكها مثل المدارس، فانتشرت في كل مكان بلا مواصفات ولم يكن الشيوخ على استعداد لتطويرها، ربما لأنهم أمِنوا المساءلة، كما أن أطفال الخلاوي أسقطوا من حسابات الدولة تمام فهم خارج استراتيجيات الطفولة.

قبل أيام حضرت ورشة عمل أقامها المجلس الأعلى للطفولة عن الخطة الإسعافية للطفولة في الفترة الانتقالية، وقدم المجلس تقريرا عن وضع الأطفال في السودان في العالم ٢٠١٨، قال فيه أن الفئة الوحيدة من الأطفال التي لم يجد عنها معلومات هي أطفال الخلاوي، لأنه لم يجدوا جهة مسؤولة عن تبعيتها، وبلا شك هذا حديث خطير، فالخلاوي يفترض أنها مؤسسات تعليمية مثل المدارس وما يسري على المدارس كان يجب أن يسري عليها ولا أدري لماذا تم إهمالها.

في شهر مايو الماضي زرت إحدى الخلاوي التي تضم ما يقارب الألف طفل من لأقاليم السودان المختلفة والخرطوم وبعض الدول الإفريقية المجاورة وغير المجاورة، تتراوح أعمارهم ما بين ٦ سنوات وحتى العشرينات، أقسم صادقة أن جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية، فالأمر لا يحتاج إلى فحص بل واضح عليهم، سألت الأطفال ماذا يأكلون، قالوا (كسرة وعصيدة) ولا شيء غيرها وبلا شك أن تم فحصها ستكون قيمتها الغذائية ضعيفة جدا، سألتهم إن كانوا يشربون لبن فقالوا يشربونه في الأسبوع مرة واحدة، وبلا شك لا يمكن لشيخ خلوة أن يطعم حوالي ألف طفل بغذاء له قيمة وحتى اللبن لا يمكن أن يكون صافيا دون زيادته ماء.

وحقيقة بدأ لي أن جميع الأطفال مرضى يعانون من أمراضا أخرى نتيجة عدم النظافة البدنية والبيئة التي يتعلمون فيها، وبالمناسبة يتعلمون بنفس طريقة الخلاوى القديمة قبل مائة سنة، فالأطفال يجلسون على الأرض وقد فرشت لهم برمل كثيف، ولم أرَ طفلًا يرتدي نعلا في قدميه، ويسكنون في عنابر مكتظة والسرير من ثلاثة طوابق، سألت عددا كبيرا منهم هل تعجبكم المدرسة أم الخلوة، كلهم قالوا المدرسة لأنها تسمح لهم بالبقاء مع أمهاتهم، أحدهم من نيالا قال لي أنا أريد أن أعود إلى أمي فقط لا أريد مدرسة ولا خلوة وسأهرب يوما ما.

حقيقية الخلوة تحرم الأطفال من العيش في حياة أسرية منذ سن مبكرة، وهذا يؤثر عليهم فينشأون نشأة غيرة سليمة فالطفل لا يجب أن يحرم من أمه في سن مبكرة، والشيء المهم أنهم لن يتعلموا الكثير من القرآن لأنهم جوعى ومحرومون من أدنى مقومات الحياة والحب والتقدير والتشجيع واللعب.

اعتقد أن الخلاوي اليوم أصبحت عبء على المجتمع، ويجب أن تلغى نهائيا ويتساوى الأطفال في حقوقهم لتصبح المدرسة للجميع ويكفي ما تقدمه، وقد أصبح حفظ القران متاحا للطفل وهو في منزله عبر الوسائل الحديثة بطريقة أفضل وأكثر متعة وفي رعاية الأسرة.

نطالب السيد وزير التربية والتعليم بألا يسمح لأي طفل في عمر المدرسة أن يرتاد أي مؤسسة تعليمية غير المدارس، ونطالب وزيرة الرعاية الاجتماعية أن تعيد أي طفل إلى أسرته وتلحقه بالمدرسة حيث توجد أسرته.

أعتقد أن الخلاوي الموجودة الآن دون استثناء غير قادرة على لعب أي دور تعليمي ولا يمكنها إعداد الأطفال لمستقبل أفضل في هذا العالم المتغير المتسارع الذي أصبح محكوما بالتكنولوجيا إلى حد كبير، ويجب أن يتم إغلاق جميع الخلاوي، ويجب أن يفكر شيوخها في مشاريع أخرى، فتحفيظ القرآن لم يعد بحاجة إلى خلاوي تقليدية فقد أصبحت الخلاوي الإلكترونية متاحة داخل المنزل.