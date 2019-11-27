شاهد بالفيديو.. شاب يعتلي المسرح ويسجد ليقبل قدم الفنان حسين الصادق

فاجأ شاب سوداني الفنان الشاب حسين الصادق بسجوده له في الأرض ومحاولته تقبيل قدم المطرب الجماهيري.

وبحسب الفيديو الذي تم تصويره بكاميرا هاتف أحد الحاضرين للحفل وشاهده محرر موقع النيلين فقد صعد الشاب أعلى المسرح بصورة مفاجئة وقام باحتضان الفنان الملقب بالدكتور لفترة طويلة قبل أن يسجد على الأرض محاولاً تقبيل قدمه, لكن المطرب رفض التصرف المشين الذي قام به المعجب ليقوم بدفعه من أمامه والصراخ في وجهه بطريقة أعجبت متداولوا المقطع على السوشيال ميديا.

ويشير موقع النيلين إلى أن ظاهرة السجود للفنانين بالمسرح قد تكررت كثيراً في السنوات الأخيرة حيث تكرر نفس السيناريو مع مطرب الطمبور محمد النصري في مناسبتين الأولى من شاب بإحدى الصالات, والثانية من فتاة حاولت تقبيل قدم مطرب الطمبور المعتزل الذي قام بمنعها وصدها.

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إليكم مقطعي الفيديو للشاب والفتاة اللذين حاولا تقبيل قدم الفنان النصري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)