اتهام تاجر بخداع مستثمر عربي في (400) ألف ريال سعودي

اتهمت محكمة جنايات الخرطوم شمال تاجراً بخيانة الأمانة على خلفية استيلائه على مبلغ (6400) جنيه من مستثمر عربي.

وقال مولانا حامد صالح بأن المتهم خدع الشاكي واستلم منه مبلغ (6400) ألف جنيه، ما يعادل (400) ألف ريال سعودي بغرض شراء قطعة أرض للتجارة. وأوضحت المحكمة بأن المتهم قام بسوء قصد بتحويل المبلغ إلى منفعته الشخصية محققاً كسباً غير مشروع لنفسه، وخسارة غير مشوعة للشاكي لمخالفة لنص المادة (178).

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ورد المتهم بأنه غير مذنب وذكر ممثل الدفاع بأن المبلغ لم يخصص لشراء قطعة أرض، مشيراً إلى وجود علاقة بين الشاكي والمتهم، ولدى استجواب المحكمة للمتهم أقر باستلامه للمبلغ موضوع البلاغ من الشاكي وأنكر خداعه للمستثمر.

عفا الشاكي المبلغ موضوع الشكوى للمتهم، وحددت المحكمة جلسة لاحقاً لإيداع المرافعات وجلسة للنطق بالحكم، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)