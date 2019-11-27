طعن تاجر يواجه (160) بلاغ شيكات داخل سجن الهدى بأم درمان

سدد شاب غاضب ثلاث طعنات لتاجر شهير يواجه (160) بلاغ شيكات داخل سجن الهدى بأم درمان.

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وكشف مصدر، أن الشاب سدد ثلاث طعنات للتاجر داخل السجن، وفور وقوع الحادث أسعفت إدارة السجن المجني عليه للوحدة العلاجية داخل السجن، ونقل إلى إحدى المستشفيات.

ويذكر بحسب صحيفة المجهر، أن المجني عليه تاجر مشهور في الحاج يوسف يواجه نحو (160) بلاغ شيكات مرتدة بدون رصيد في جميع أقسام شرق النيل، ويعمد المجني عليه بالحصول على ركشات أو سيارات أو غيرها مقابل شيك بيد أن معظم الشيكات المحررة بدون رصيد ولديه جلسات بمحكمة جنايات الحاج يوسف التي يحضرها المتهم برفقة حراسة مشددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)