“الجميعابي”: إيقاف وتجميد أرصدة وعمل المنظمات الطوعية قرار عشوائي

شن مدير منظمة “أنا السودان” د. محمد محي الدين الجميعابي هجوماً عنيفاً على “قوى الحرية والتغيير” وتوعد بالرجوع للعمل السياسي إذا لم يتم إعادة النظر في قرار إيقاف المنظمات الطوعية.

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ووصف “الجميعابي” في مؤتمر صحفي لمنظمات العمل الطوعي والإنساني “تماسك” بحسب صحيفة المجهر أمس، القرار الذي صدر بحق إيقاف وتجميد أرصدة وعمل المنظمات بأنه قرار عشوائي وغير مسؤول لجهة تضرر الكثير من الفئات الضعيفة.

وأضاف “ناس قحت تشكيهم لمنو والشغل الماشي لإيقاف بقية المنظمات بأنه عشوائي”، وتابع “لن نوقف حاجة بنعملها وسنواصل العمل في جميع الأنشطة الثقافية والفنية”، مبيناً أن لديه تاريخاً سياسياً ولكنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، وقال “نحنا شغالين متطوعين ولا نأخذ مرتباً من أحد”، مشيراً إلى أنه ترك العمل الحكومي منذ (16) عاماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)