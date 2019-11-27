“أوغلو” نرغب في زيادة الإستثمارات التركية بالسودان

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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أكد سفير تركيا “عرفان نذير أوغلو” لدى الخرطوم ، عزم حكومة بلاده تطوير المشاريع الاستثمارية التركية في السودان من أجل خدمة مصلحة شعبي البلدين ، وتفعيل برامج تبادل الخبرات في المجالات المختلفة .
وبحث مجلس السيادة ، الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” مع سفير تركيا أمس ، سبل تطوير العلاقات بين البلدين ، والتي تشمل مجالات الزراعة والصحة والتعليم والدفاع ، مؤكداً رغبة تركيا في زيادة إستثماراتها بالسودان بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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