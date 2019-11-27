إغلاق جامعة كسلا الى أجل غير مسمى بسبب إنتشار حمى الضنك

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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علقت جامعة كسلا الدراسة بجميع المستويات لأجل غير مسمي بسبب وباء حمى الضنك المنتشر في الولاية .
وأكد مجلس عمداء الجامعة ، أن الجامعة ، أن حرصهم على سلامة الطلاب من واقع أن الجامعة تقع في المحيط الجغرافي لمنطقة الوباء ، دفعهم لإغلاق الجامعة .
وقال في بيان صادر عن الجامعة ممهور بتوقيع د. “يوسف الأمين يوسف إبراهيم” أمس أن تعليق الدراسة جاء على خلفية خطاب صادر من وزارة الصحة بولاية كسلا ، وتأكيد مدير عام وزارة الصحة أمس ، بأن الوضع الوبائي لحمى الضنك لا زال مستمراً والتدخلات للحد منه ماوالت سارية .
وقال البيان ( تبين لنا من خطاب الوزارة أن الإصابة بالحميات مازالت قائمة ومنتشرة ، خاصة وأن الجامعة جغرافياً تقع في محيط المناطق المتأثرة بالوباء ، وحرصاً من لجنة عمداء الجامعة على سلامة وصحة الطلاب مشاعل الثورة فقد تقرر تعليق فتح الجامعة ) .
وبحسب صحيفة المجهر ، أكد مدير الجامعة ، استمرار جهودهم مع وزارة الصحة بالولاية لمكافحة الوباء والحميات ، وعدد مساهمة الجامعة الفاعلة في مكافحة المرض بتسيير قوافل صحية وتثقيفية نفذتها عبر كلية الطب والعلوم الصحية ، مشيراً الى عضوية الجامعة في لجنة الطوارئ بوزارة الصحة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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