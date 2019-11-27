المفوضية تُلغي الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بالمريخ

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة ألغت مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، الجمعية العمومية التي أقيمت خلال وقت سابق لإجازة النظام الأساسي بالمريخ. Advertisements ووفقاً لقرار المفوضية، فإن الإجراءات التي تم على أساسها قيام الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بالنادي ليست سليمة. وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالمريخ على رأسهم عصام الحاج عثمان، دفعوا بطعن ضد قرارات المجلس إلى المفوضية الولائية، وأعلنوا رفضهم قيام الجمعية العمومية التي أعلنها المجلس آنذاك، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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