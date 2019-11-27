المسابقات تجتمع الأحد لحسم أحداث موقعة القمة

تعقد اللجنة المنظمة في الاتحاد السوداني لكرة اجتماعاً مهماً يوم الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر 2019، في مكاتب الاتحاد بالخرطوم 2، وذلك برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة المسابقات، بغرض حسم كل القضايا والشكاوى المدرجة على طاولة اللجنة.

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وأوضح المهندس الفاتح باني بحسب صحيفة السوداني، أن اللجنة ستقوم بالفصل في كل الحالات دون استثناء، وسيتم استكمال المتطلبات من تقارير وخلافه لإصدار كل القرارات بعد النظر فيها من جانب اللجنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)