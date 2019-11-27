الميناء الجنوبي: توقف العمل في تفريغ البواخر لتعطل الكرينات

الخليج 365 :

كشفت مصادر عن تكدس بضائع الصادر بالميناء الجنوبي، وانتظار عدد من البواخر خارج الميناء بسبب تعطل كرينات التفريغ والرفع، وقالت المصادر لـ(اليوم التالي)، إن الميناء الجنوبي يعمل بطاقة (30%) فقط حالياً، واستغربت فشل إدارة الميناء في إجراء الصيانة المطلوبة للكرينات التي يفترض أن تستجلب قطع غيارها من الصين، وانتقدت المصادر البيروقراطية في “سيستم” العمل بالميناء واتباع إجراءات معقدة في التعامل مع الصادر والوارد، وأوضحت أن هناك باخرتين ظلتا تحت التفريغ لأكثر من أسبوع، وثماني بواخر تنتظر خارج الميناء للدخول، وأشارت إلى أن عدداً من البواخر اتجهت إلى ميناء جدة لتفريغ حمولتها، وحذرت المصادر من ضياع أموال طائلة نتيجة لتعطل كرينات الميناء، وتساءلت المصادر هل هناك أيادٍ خفية تعبث بالميناء لتدمير اقتصاد البلاد، وطالبت رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالتدخل ومعالجة الأمر الذي لا يحتمل التأخير.