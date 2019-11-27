ركود يصيب وكالات السفر لتأخر فتح التقديم للعمرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بعض أصحاب وكالات السفر والسياحة لـ(السوداني) أمس، عن توقف حركة السفر وركود السوق، لارتفاع أسعار العملات بما انعكس سلباً على حركة بيع التذاكر، وقال وكيل فرع شركة تاركو للطيران مأمون سليمان، إن حركة الطيران شبه متوقفة نتيجة لارتفاع الأسعار وانتهاء موسم الإجازات والصيف، منوهاً لتأخر إجراءات العمرة هذا العام، وأضاف: عند بدء إجراءات العمرة سيؤدي ذلك لارتفاع السعر نحو (20) ألف جنيه لسعر التذكرة، موضحاً بأن(60%) من الوكالات تعتمد على العمرة، لافتاً إلى ارتفاع الرسوم الإدارية، وتوقع بأن يشهد الأسبوع المقبل بدء إجراءات العمرة.