إعفاء مدير شركة الموارد المعدنية وسحب بعض صلاحياتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم أمس، ثلاثة قرارات، أعفى بموجب الأول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس الصادق إبراهيم الحاج من منصبه.

فيما سحب القرار الثاني سلطة أعمال الرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بقطاع التعدين من الشركة ومنحها للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مع تفويض الشركة بتحصيل المستحقات الحكومية والعوائد الجليلة وأنصبة الحكومة من الأرباح في الأسهم وتفويضها بمراقبة البيئة والسلامة بمربعات الإنتاج، وألغى القرار الثالث عضوية جميع العاملين في وزارة الطاقة والتعدين بكل القطاعات في مجالس إدارات الشركات، وحظر على جميع العاملين بالوزارة الالتحاق بعضوية مجالس إدارات الشركات إلا بموافقة من الوزير.