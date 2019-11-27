تراجع أسعار بعض الخضروات بالأسواق

الخليج 365 : كشف تاجر خضر بالسوق المركزي الخرطوم عبداللطيف آدم لـ(السوداني) أمس، عن تراجع أسعار بعض أصناف الخضروات بالأسواق، أبرزها الطماطم والبطاطس، وقال أن سعر كيلو الطماطم تراجع إلى (80) جنيهاً بدلاً عن (100-120) جنيهاً، نتيجة للوفرة أما الكوسة تراجعت نحو (60) جنيهاً للكيلو بدلاً عن (100) جنيه، منوهاً إلى وجود ندرة في البامية بالأسواق ما أدى لقفز سعر الكيلو إلى (100) جنيه بدلاً عن (60) جنيهاً، متوقعاً حدوث المزيد من تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

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