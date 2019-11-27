تعديل السلم التعليمي وتغيير المناهج وجد ارتياحاً وسط الأسر والطلاب

ردود فعل واسعة وسط الأُسر بعد حديث عمر أحمد القرّاي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، الذي كشف عبر مؤتمر صحفي سحب الآيات القرآنية والأحاديث من المناهج، وقال ان تغييرات جذرية ستطال المناهج الحالية مع التعديل في السلم التعليمي ابتداءً من العام المقب.

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وبعد انتشار الخبر عَمّ ارتياح كبير وسط الأُسر والطلاب الذين أشادوا بالخطوة واعتبروها بداية لمشوارٍ صحيحٍ في السلم التعليمي، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)