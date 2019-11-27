المشاط الأفريقي يتربع على عرش الميديا

قروب إسفيري أُطلق عليه اسم (المشاط الأفريقي)، وجد تجاوباً كبيراً من الفتيات والسيدات السودانيات هو يعرض أنواعاً مختلفة من المشاط الأفريقي الذي تقوم باستعراضه بعض النساء من خلال صور موجودة على قوقل، وقامت بعض النساء بعرض الشعر المستعار الذي يتم به تمشيط الشعر بألوان مُختلفة للبيع بأسعار مختلفة، وعبّرت سيدات عن إعجابهن الشديد بالقروب وأنه منحهن الفُرصة لمُشاهدة أنواعٍ كثيرةٍ ومُختلفة للمشاط الأفريقي، مُشيرات إلى أنّ السودانيات لهن اهتمام به، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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