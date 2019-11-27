في حادثةٍ طريفةٍ.. رجل يفتح بلاغ في مواجهة جاره بسبب الكلاب!!

قام رجلٌ يقطن منطقة الرياض بفتح بلاغ في مُواجهة جاره بسبب كلابه التي قال عنها إنها تتسبب في إزعاجهم وحرمانهم من النوم، وتم إخطار جاره بالبلاغ والتحري معه، وبوصولهم إلى المحكمة في اليوم المحدد للجلسة، سأل القاضي الشاكي عن الضرر الذي حاق به من كلاب جاره؟ فكان رده (الكلاب تعوي طول الليل وتتسبّب في عدم راحتنا)، وقتها ضجّت القاعة بالضحك، فدعا القاضي الجميع بالتزام الصّمت، وسأل الشاكي هل تخسر جارك بسبب الكلاب؟ فَصَمَت الرجل ونظر نحو الأرض وقال من وسط دموعه لَقد تَنازلت عن البَلاغ، وقَامَ باحتضان جاره الذي أكّد له أنه قَامَ بإرسال الكلاب إلى مزرعته الخاصة ولن تزعجه بعد اليوم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)