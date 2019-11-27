درماس يطالب بالتغيير في الساحة الفنية

قال الفنان هشام درماس أن غيابه خلال الفترة الماضية كان نتاجاً لسفره المتكرر الى الدوحة ، لإرتباطات عملية بالعاصمة القطرية الدوحة ، وأنه متابع جيد للساحة الفنية التي تأثرت بالأحداث السياسية ، وهذا أمر طبيعي .. .
مشيراً الى أهمية الإستناد على الثورة في تغيير الأفكار والتعامل مع الفنون والثقافة حتى تعود لسابق عهدها بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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