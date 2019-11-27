طلال الساتة …(بقيت نساي)

فرغ الفنان طلال الطاهر “الساتة” من اللمسات النهائية لأغنية جديدة بأسم (بقيت نساي) ، من كلمات الشاعر هيثم الإمام ، وألحان الملحن عز الدين الطاهر . وكان طلال قد أعلن مؤخراً أن الفترة القادمة هي لتقديم تجربة غنائية مختلفة ، وتقديم عدد من الأعمال والألبومات الغنائية الجديدة بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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