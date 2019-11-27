عاصم البنا : (ماشغال بالشائعات)

قال الفنان عاصم البنا إنه لايهتم بالشائعات ، وأنه مشغول مع عدد من زملائه الفنانين والفنانات في مجموعة (نحنا ليكم) بعمل كبير في مستشفى حوادث أم درمان .
وأضاف عاصم عبر رسالة فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، أن الوقت للعمل وليس لمتابعة الشائعات ، طالباً من مروجيها بأن يسخروا جهودهم وما يخسرونه على بث هذه الشائعات في تقديم مايفيد لحوادث أم درمان ، ومايعين على إسعاف المرضى بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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