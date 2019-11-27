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إعلان المتحري في قضية نظامي متهم بقتل لص

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 27-نوفمبر-2019

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إعلان المتحري في قضية نظامي متهم بقتل لص

إعلان المتحري الأول والثاني في قضية المتهمين بقتل لص داخل منزلهما مسددين له عدة طعنات بالسكين إثر خلاف وقع بينهما .

وحددت المحكمة جلسة مطلع الشهر المقبل لسماع إفادات المتحرين في القضية التي تشير تفاصيلها الى أن أحد المتهمين إستيقظ على أثر حركة المجني عليه داخل منزلهم بمنطقة عد بابكر بالحاج يوسف ، ودار عراك بينهما وسدد أحدهم له (6) طعنات بسكين للص وارداه قتيلاً .

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ومن ثم تم أخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، وباشرت الشرطة تحقيقاتها وتم القبض على المتهمين ، وتدوين بلاغ في قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف ، تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد بحسب صحيفة آخر لحظة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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