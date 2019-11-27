“لوس أنجلوس تايمز”: واشنطن لا تشترط محاكمة البشير في الجنائية الدولية

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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كشفت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” الأمريكية، عن قائمة الشروط التي ستناقشها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال زيارته لأمريكا ديسمبر المقبل.
وقالت إن واشنطن ترغب في التأكد من أن الحكومة الانتقالية ستكون منفصلة تمامًا عن النظام القديم، وأضافت أن التأكّد من محاكمة رموز النظام القديم وعلى رأسهم البشير يعد أهم النقاط التي سيناقشها الاجتماع. وأكدت أن واشنطن لا تشترط محاكمة البشير عبر الجنائية الدولية، وقالت “حال أراد السودان أن ينفصل عن ماضيه يجب أن يُحاسَب نظام البشير على جرائمة سواء في المحكمة الجنائية أو داخل البلاد، إضافة لتطمينات قوية بسير الاتفاق بين المكون العسكري والمدني في المجلس السيادي كما هو متفق عليه، فضلاً عن تكوين حكومات مدنية بالولايات”.
وأوضحت الصحيفة، أن أمريكا تتعرض لضغوط غربية ودولية كثيفة لرفع السودان من قائمة الإرهاب، فيما تسعى دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لتقديم دعم اقتصادي لإنجاح التحوّل الديمقراطي، قاطعة باقتراب رفعه عن قائمة الإرهاب، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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