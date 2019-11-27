صور متواضعة لوزير الصحة السوداني جالساً على الأرض تثير التعليقات بمواقع التواصل

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أثارت صورة لوزير الصحة السوداني د. أكرم علي التوم، جالساً على الأرض، بإحدى المراكز الصحية بمدينة ام درمان ، وهو يستمع لمريضة كبيرة في السن، بكل بساطة وتواضع، أثارت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
كما ظهر الوزير في لقطة أخرى معبرة، وهو يدنو من طفل منحنياً ليستمع إليه برأفة وعفوية، وقد بدأ فيها التأثر على وجه الطفل.
فيما أشاد كثيرون على مواقف الوزير وبساطته، لم يخلو أيضاً من انتقاد البعض لتردي الوضع الصحي وبيئة المستشفيات الحكومية، التي لاتنفعها عاطفة ومشاعر وتأثر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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