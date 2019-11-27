حماية المستهلك: أعطال المركبات و(السماسرة والطراحين) وراء أزمة المواصلات

أرجعت جمعية حماية المستهلك، استمرار أزمة المواصلات، لأسباب أعطال المركبات وانتشار ”السماسرة والطراحين” لأنهم يتحكمون في أصحاب المركبات وتحديد سعر التعرفة، والخطوط، والآن هناك ”فوضى” في التعرفة وتغيير الخطوط.

وقال نائب رئيس الجمعية د. حسين القوني بحسب صحيفة السوداني، إن هناك عدداً كبيراً من المركبات تعاني من الأعطال، بما أدى لحدوث ضائقة في المواصلات العامة، وانعكس سلباً على المزيد من استهلاك الوقود يومياً، وارتفاع أسعار قطع الغيار ما دفع أصحاب المركبات لتقليل رحلات نقل المواطنين، وأضاف: عدم احترام قوانين الحركة المرورية، يؤدي لتأخير وتعطيل حركة السير،

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ونوه القوني إلى أمر تمركز النشاط الاقتصادي بالخرطوم، يقابله ضعف في التخطيط العمراني والاستراتيجي، أدى لعرقلة الطرق وزحمة المركبات، ثم قلة وغياب الكباري الطائرة، وشدد على أن الجبايات والسماسرة أرهقوا كاهل المواطنين، وهنالك ”فوضى” في التعرفة وتغيير الخطوط، داعياً الحكومة لإلزام المركبات بالخطوط، وتحديد التعرفة ومعاقبة المخالفين، أضافة إلى وضع برنامج للمراقبة والمتابعة، وأن يكون هنالك مشرفون لمتابعة المركبات غير الملتزمة بخطوط مسار وتعرفة الترحيل، إضافة لتخفيف الرسم الحكومي والترخيص وقطع الغيار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)