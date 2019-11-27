“الثورية”: خياراتنا مفتوحة حال عدم الالتزام باتفاق جوبا

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كَشَفَ رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية التوم هجو، عن اجتماعٍ مُرتقبٍ مع مجلسي السيادي والوزراء خلال ساعاتٍ، وأعلن استمرار اجتماعات لجان التّواصُل بشأن استكمال السلام. Advertisements وقال هجو بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الاجتماع سيُناقش مسار السلام وقضايا الولاة والمجلس التشريعي، وأبدى تحفُّظه على تعيين الولاة من جانبٍ واحدٍ وعدم إشراكهم في هذا الشأن، وأوضح أنّ إعلان جوبا أكّد ضرورة إرجاء تعيين الولاة لحين الاتّفاق على سلامٍ شاملٍ وعادلٍ بين جميع المُكوِّنات، وأشار إلى أنّ الخيارات مفتوحة أمامهم حال عدم الالتزام باتفاق جوبا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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