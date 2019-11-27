تنقلات جديدة لرؤساء ووكلاء النيابة بالمركز والولايات

عَلِمَت مصادر، أنّ النائب العام تاج السر الحبر، يجري ترتيبات لإعادة ترتيب النيابة من الداخل، تتعلّق بتطوير النيابات والعمل النيابي، شملت تنقُّلات لرؤساء ووكلاء النيابة بالمركز والولايات، فيما أمر النائب العام بنقل أعضاء النيابة لمواقع مُختلفة.

وأصدر النائب العام بحسب صحيفة الصيحة أمس، قرار رقم (4) لسنة 2019، بنقل (20) من أعضاء النيابة العامة للنيابات المُختلفة بالعاصمة والولايات، عَملاً بأحكام المادة 39 (2) من قانون النيابة العامة 2017م، وشمل القرار رؤساء النيابة ووكلاء أعلى نيابة، بجانب وكيل أول نيابة، ووكيل ثاني نيابة، ووكيل ثالث نيابة ووكيل نيابة.

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ومن أبرز الذين شملهم قرار النقل: انتصار أحمد عبد العال من الإدارة العامة للتخطيط والبحوث، رئيساً لدائرة الفحص، بابكر عبد اللطيف علي من مكتب المُفوّض لرئاسة النيابة العامة، أميمة مبارك السماني الإدارة العامة للتعاون الدولي، إلى النيابة العامة ولاية الجزيرة، وياسر بشير البخاري من نيابة الفساد والتحقيقات المالية، رئيساً لنيابة الأموال العامة.

وألزم القرار، السُّلطات المَعنية بتنفيذه فوراً، كَمَا وجّه الشؤون الإدارية والمالية بوضع القرار مَوضع التنفيذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)