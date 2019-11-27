طلاب الجزيرة والقرآن يطالبون بهيكلة صندوق الطلاب

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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نظم طلاب من جامعات الجزيرة والقران الكريم أمس ، وقفة إحتجاجية أمام مباني صندوق دعم الطلاب بمدني ، مطالبين بإعادة هيكلته .
وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة د. غيث محمود ، أن مطالب الطلاب تتلخص في هيكلة الصندوق وتحسين بيئة السكن والتي وصف بعضها بالسئ للغاية ، فيما يحتاج البعض الآخر الى جهد لإعادة تهيئته .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أشار غيث الى معاناة الطلاب في مجمعات الحوش والهلالية وأبو حراز من الإذدحام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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