طلاب الجزيرة والقرآن يطالبون بهيكلة صندوق الطلاب

نظم طلاب من جامعات الجزيرة والقران الكريم أمس ، وقفة إحتجاجية أمام مباني صندوق دعم الطلاب بمدني ، مطالبين بإعادة هيكلته .

وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة د. غيث محمود ، أن مطالب الطلاب تتلخص في هيكلة الصندوق وتحسين بيئة السكن والتي وصف بعضها بالسئ للغاية ، فيما يحتاج البعض الآخر الى جهد لإعادة تهيئته .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أشار غيث الى معاناة الطلاب في مجمعات الحوش والهلالية وأبو حراز من الإذدحام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)