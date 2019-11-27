التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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أقَـــرّ شاهد الدفاع في قضية مقتل الأستاذ أحمد الخير، ممثل الإدارة القانونية بجهاز المخابرات العامة إسماعيل عمر، بأن أوامر الاعتقال في الاحتجاجات التي شهدها السودان، يصدرها مدير الجهاز أو من يُفوِّضه.
وكشف الشاهد أمام قاضي محكمة أم درمان وسط د. الصادق عبد الرحمن الفكي بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن إحالة المُتّهمين في القضية للمُحاكمة وفقاً لقرار اللجنة التي تمّ تشكيلها للمرّة الثانية، لاتّهامها منسوبي الجهاز بقتل المُعلِّم، وأقرّ باستخدام “الخراطيش” لفض الاحتجاجات والتظاهرات، وليس لضرب وتَعذيب المُعتقلين، ووصف احتجاجات ديسمبر 2018م بغير السلمية.
واستغنى ممثل الدفاع عن ثلاثة شُهُود، فيما تَمّ إعلان مدير أمن الولاية والطبيب الذي أعدّ التقرير النهائي للتشريح، ومنحت المحكمة الدفاع فُرصة أخيرة لإعلان كل الشهود بالإرشاد وسماعهم في جلستين الأسبوع المُقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تمنح دفاع المُتّهمين بقتل “أحمد الخير” فرصة أخيرة لإعلان الشهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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