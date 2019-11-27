التغيير : الولاة الجدد مكلفين الى حين التوصل إلى السلام

قال المتحدث الرسمي بإسم قوى إعلان “الحرية والتغيير” ، وجدي صالح ، أن المجلس المركزي للتحالف يعتزم النظر في ترشيحات الولاة المرسلة من مكونات التحالف في الولايات .

وكشف صالح أمس ، عن رفع مكونات التحالف ترشيحاتها الخاصة بالولاة الى المجلس المركزي ، الذي سيختار من يراه مناسباً ، على أن يكون الوالي المختار مكلفاً الى حين التوصل الى إتفاق سلام شامل .

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وقال وجدي صالح أن قسمة السلطة سيجري نقاشهاً في المفاوضات الجارية بين الحكومة والجبهة الثورية ، المزمع استئنافها في 11 ديسمبر ، بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان .

وأضاف أن الولاة الذين الذين سيقع عليهم الإختيار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، سيكونون مكلفين الى حين التوصل الى اتفاق سلام بحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)