التغيير : الولاة الجدد مكلفين الى حين التوصل إلى السلام

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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قال المتحدث الرسمي بإسم قوى إعلان “الحرية والتغيير” ، وجدي صالح ، أن المجلس المركزي للتحالف يعتزم النظر في ترشيحات الولاة المرسلة من مكونات التحالف في الولايات .
وكشف صالح أمس ، عن رفع مكونات التحالف ترشيحاتها الخاصة بالولاة الى المجلس المركزي ، الذي سيختار من يراه مناسباً ، على أن يكون الوالي المختار مكلفاً الى حين التوصل الى إتفاق سلام شامل .
وقال وجدي صالح أن قسمة السلطة سيجري نقاشهاً في المفاوضات الجارية بين الحكومة والجبهة الثورية ، المزمع استئنافها في 11 ديسمبر ، بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان .
وأضاف أن الولاة الذين الذين سيقع عليهم الإختيار من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، سيكونون مكلفين الى حين التوصل الى اتفاق سلام بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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