“حقوق الإنسان” تتقصّى في أسباب إلغاء ورشة كادُقلي للسلام

وَعَدَت المُفوضية القومية لحُقُوق الإنسان، بالتقصي في أسباب إلغاء ورشة كادُقلي للسلام المُجتمعي التي كانت مُزمعة بمشاركة المجلس السيادي والأمم المتحدة والحركة الشعبية – جناح الحلو.

وتَمسّك تحالُف كوادر وشباب جنوب كردفان بقيام الورشة بكادُقلي، وكشف عن مُقترح من الحركة بنقلها إلى (كاودا)، وحذّر من استهداف السلام بالمنطقة، وأكّد أنّ كل الخيارات مفتوحة.

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وقال الناطق باسم التحالُف قاسم فضل جارو بحسب صحيفة الصيحة، إنّ المفوضية وعدت بالتحقيق والتقصي والنصح في شَكوى التّحالُف، وأكّد حرصهم على عدم التصعيد حفاظاً على سُمعة السودان، وأوضح أنّ الورشة كانت بالترتيب مع الحركة الشعبية، وأكّد أنّ السلام المُجتمعي اكتمل وتبقّت الخطوات السياسية التي كانت ستبدأ بالورشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)