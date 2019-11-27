الهلال يؤدي مرانه الرئيسي بالجوهرة الزرقاء لمواجهة بلاتينيوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يؤدي فريق الكرة بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيسي للمواجهة التي تنتظره مساء الجمعة في افتتاح مباريات دوري مجموعات أبطال إفريقيا، حيث يستضيف بلاتينيوم الزمبابوي، وكان الفريق عاد للتدريبات أمس وسط روح معنوية عالية مستعداً لحسم الجولة الأولى لصالحه، ويدخل الهلال لقاء بلاتينيوم وأبرزها عودة متوسط الدفاع عار الدمازين للمشاركة في مباريات الفريق إفريقيا، وانتظم فريق الكرة بنادي الهلال في معسكر مغلق بفندق الجوهرة اعتباراً من أمس الأول عقب التجربة المغلقة التي خاضها أمام فريق الأحرار الأمدرماني.

* رئيس بلاتينوم: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال

شدد إيفانز متوبيني رئيس نادي بلاتينوم استار الزيمبابوي على صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه عندما يحل ضيفاً على الهلال مساء الجمعة بالجوهرة الزرقاء، ضمن افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. وخلال تصريحات صحفية قبل إقلاع البعثة التي حطت رحالها أمس بالخرطوم، وأضاف إيفانز أن الهلال فريق كبير ومواجهة الفرق من شمال القارة الإفريقية دائماً تكون صعبة، وتابع أن طول الرحلة إلى الخرطوم يتطلب تركيزا بدنيا وذهنيا للفريق خلال المواجهة.

كان بلاتينوم قد وقع في مجموعة واحدة في دوري أبطال إفريقيا رفقة المريخ في العام 2012، وتابع: لقد لعبنا في السودان أمام المريخ وتلك المواجهة تجعلنا ندرك ما ينبغي علينا القيام به في مباراة الجمعة وسنلعب للخروج بنتيجة إيجابية. واختتم تصريحاته حققنا هدفنا بالصعود لمرحلة المجموعات وسنسعى لتحسين أدائنا والصعود للمرحلة المقبلة.

* اكتمال الترتيبات لانعقاد ندوة هلال السودان ومطلوبات التميز في المجموعات غداً

تستضيف قاعة (إيطالينو كافيه) بالسوق العربي غداً (الخميس) الندوة الرياضية الهلالية الكبرى بعنوان هلال السودان ومطلوبات التميز في دوري المجموعات والتي ينظمها مركز دراسات الكرة السودانية برعاية كريمة من مجموعة (شيلة العديل والزين) وبمشاركة واسعة من رموز وكبار القيادات الهلالية على مستوى مجلس الإدارة والهيئة الاستشارية، يتقدمهم الفريق عبد الرحمن سر الختم مستشار المجلس، والفريق حطبة واللواء إبراهيم نايل إيدام، والدكتور حسن عبدالقادر هلال، بجانب المدربين والفنيين والإعلام الرياضي، حيث تناقش الندوة ملف وحدة الصف الهلالي وتهيئة المناخ الملائم لفريق الكرة وهو يستعد لخوض غمار مجموعات الأبطال.

ومن جانبه، امتدح الدكتور حسن هلال الرئيس الأسبق للنادي مبادرة مركز دراسات الكرة السودانية لتوحيد الصف الهلالي، مؤكداً ضرورة التعاون والتكاتف من خلال الفترة القادمة حتى يستطيع الفريق تحقيق الحلم الإفريقي.