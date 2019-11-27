النقر: امبوبو اضافة وقوة لهجوم الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصف الفنيين عودة اللاعب امبوبو لكشوفات الهلال بالاضافة وقال النقر ان اللاعب يشكل قاطرة بشرية متحركة سيمنح الهلال الاضافة واكد أن الهلال سيحقق فائدة كبيرة من عودة اللاعب ويري عاكف عطا ان عودة اللاعب تضيف القوة للهجوم وكذلك قال ابوعبيدة سليمان ان الهلال يحتاج الى اللاعب والايام ستثبت ذلك.

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