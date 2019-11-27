هذه حقيقة إستقالة هيثم مصطفى من منصب المدرب العام بالهلال

الخليج 365 : يتجه المدرب العام لفريق الهلال هيثم مصطفي ،لإعلان استقالته من منصبه، علي خلفية ظهور العديد من الخلافات وسط الفريق خلال الاونه الاخيره، وظهر البرنس كطرف فيها، الامر الذي وضعه تحت،طائله الانتقادات الجماهيرية والإعلامية. مما جعله يفكر في مغادرة مقعده وكان الجنرال صلاح آدم قد اعترف في تصريحات نقلتها (سودانا فوق) بوجود بعض الخلافات.

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