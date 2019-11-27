الكاردينال يكمل إتفاقه مع مدافع منتخب النسور الخضراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال عن إكماله اتفاق مع لاعب كانو بيلارز النيجيري ظهر الدين بيلو من أجل الانضمام إلى كشوفات،الفريق الأزرق ودعم الفريق في مجموعات دوري ابطال افريقيا. ويبلغ اللاعب من العمر ٢٢ عاما وشارك مع منتخب بلاده تحت سن ١٧ عاما.

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