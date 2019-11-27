تقرير مفاجيءلحكم مباراة القمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عضو باللجنة المنظمة لمسابقات اتحاد الكرة السوداني ان تقرير حكم مباراة القمة السمؤال محمد الفاتح أنهى الجدل بشكل جدل إعادة المباراة بعد احداث الشغب التي اندلعت وقال المصدر ل (سودانا فوق) ان الحكم كتب في تقريره انه انهي المباراة عبر صافره سمعها جميع اللاعبين وهذا الشيء يلغي تماما اي توقعات بإعادة المباراة وقال ذات المصدر أن القرار الذي تم الاتفاق عليه هو اعتماد نتيجة المباراة وتحويل لاعبي الهلال وجمهورهم الي لجنة الانضباط،وعرفت المباراة نهاية غير طبيعية قبل موعدها، نتيجة اعتداء جماهير الهلال على لاعبي المريخ بأجسام صلبة تسببت بإصابات بالغة لأصحاب الأرض، ولجأت قوات الأمن لتفريق الجماهير بالغاز المسيل للدموع، ما اضطر الحكم لإنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي.