المريخ يتسلّح بالمعنويات لإسقاط الذئاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

المريخ يدخلها وهو منتشيًا بعد الأداء والنتيجة التي حققها في المرحلة السابقة أمام الند التقليدي الهلال في ديربي الممتاز والتي توقف بسبب الأحداث التي صاحبته في خواتيمه.

ويضع الأحمر في جولة اليوم”الأربعاء” والتي سيلعبها في الثالثة والنصف عصرًا، في حساباته حصد النقاط كاملة ومواصلة رحلة النتائج الإيجابية خصوصًا وأنّ الفريق استعاد عافيته ونغمة الانتصارات أمام الهلال بعد التعادل المخيّب للآمال في المرحلة التاسعة أمام الخرطوم الوطني.

ويسعى المريخ الخرطوم عندما يحلّ ضيفًا على الرابطة كوستي إلى مواصلى رحلة النتائج الإيجابية وتحقيق انتصارٍ جديد في مسابقة الدوري الممتاز، بهدف الوصول إلى المراكز الأمامية

ويملك”الأحمر” في جعبته”14″ نقطة جعلته في المرتبة الثامنة بالممتاز، لكّنه سيكون في حاجة إلى حصد مزيد من النقاط من أجلّ التقدّم خطواتٍ إلى الأمام لا سيما وأنّه يتواجج في وسط الترتيب.

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ويخوض المريخ مباراة اليوم بمعنوياتٍ عالية بعد فوزه على الند التقليدي بهدفين مقابل هدف، وهو ما سيجعله يقدّم مستويات إيجابية.

وسيدخل الفريق اللقاء وهو يفقد خدمات عددٍ من لاعبيه بقيادة محمد الرشيد ورمضان عجب لعامل الإصابة، لكّن الخيارات في المقابل ستكون متاحة أمام المدرب جمال أبو عنجة لتحقيق الأهداف المرسومة.

ومن المحتمل أنّ يدفع المدرب أبو عنجة بتوليفة تضم كلاً من محمد المصطفى، حمزة داؤود، صلاح نمر، أمير كمال، محمود أمبدة، عماد الصيني، ونيسلون لازيغلا، ومحمد هاشم التكت، والسماني الصاوي، والتش، وسيف تيري.

على الجانب الآخر، يدخل الرابطة كوستي مواجهة اليوم من أجل العودة من جديد إلى سكّة الانتصارات.

وممثل الرابطة كوستي يجمع في جعبته”12″، ويحتّل المرتبة الـ”10″، واستطاع الفريق أنّ يحقق الفوز في ثلاث مبارياتٍ، وتعادل في مثلها، قبل أنّ يخسر في أربعِ جولاتٍ.

ولن يكون أمام الفريق الشهير بـ”أصحاب السعادة”، مجالاً إنّ أراد التقدّم إلى الأمام في ترتيب الممتاز سوى الفوز والحصول على نقاطٍ جديدة تبعد الفريق عن المنطقة الوسطى.