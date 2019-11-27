بيان غاضب جدا من وزارة الدفاع اليمنية ردا على “تصريحات كارثية” من السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ستنكرت وزارة الدفاع اليمنية تصريحات مسيئة أدلى بها العميد في الجيش السعودي حسن الشهري، ضد الجيش اليمني.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان لها، إن “تلك التصريحات تمس القيادة الشرعية والجيش الوطني والسيادة اليمنية، وتتناقض مع أهداف عاصفة الحزم والقرارات الأممية، ومع تعهدات والتزامات الأشقاء في المملكة العربية السعودية”. وأكد أن عملية بناء القوات المسلحة اليمنية “هي حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه، ولا يجوز التدخل فيه أو الإساءة له”.

وكان المحلل العسكري السعودي، العميد المتقاعد حسن الشهري، قال أثناء حلقة نقاش في الرياض أقامتها “الجمعية السعودية للعلوم السياسية”، الأحد الماضي، إن “اتفاق الرياض يقضي بحل الشرعية كاملة في الداخل والخارج، وحل الجيش الوطني كاملا، من شخص وزير الدفاع محمد المقدشي حتى أصغر جندي تم تخرجه في أي معسكر.

وأضاف الشهري، وهو يسرد سلسلة من النقاط حول ما قال إنها رؤية السعودية في اليمن، ووصفها اليمنيون بـ”الكارثية”، “أن بنود اتفاق الرياض هو الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة القادمة، يقابله احتواء لحزب المؤتمر ومحاولة استعادته للمرحلة القادمة”.

سبوتنيك