الأمل عطبرة ينفرد بصدارة الممتاز

الخليج 365 : عزّز الأمل عطبرة صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه مساء اليوم”الثلاثاء” على ضيفه الأهلي مروي ضمن المرحلة الـ”11″ والتي جرت بعطبرة،وأحرز أهداف الأمل كلاً من أنور سادات، بهاء الدين، أبو القاسم،ورفع الفريق الشهير بـ”فهود الشمال” رصيده إلى”24″ نقطة، بفارق خمسة نقاط عن أقرب منافسيه،فيما بقي الأهلي مروي في تسع نقاط.

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