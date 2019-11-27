تدني الجنيه يدفع شركات طيران لبيع التذاكر بالدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوقفت شركة الخطوط التركية بيع التذاكر بالجنيه السوداني، وعممت منشورا إلى كل عملائها في السودان بحصر عمليات البيع بالدولار فقط، وذلك بعد أيام من زيادة الخطوط الإثيوبية أسعار البيع بالجنيه إلى أكثر من 100% لحمل المسافرين على شراء التذاكر بالنقد الأجنبي.

وقال الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك، لـ(سودان تربيون) الثلاثاء، إنهم تسلموا منشورا يُفيد بتوقف الخطوط التركية عن البيع بالجنيه.

وأشار إلى أن الخطوط الإثيوبية عملت أيضا على رفع أسعار التذاكر بالجنيه السوداني، بما يدفع بالعملاء لشراء الدولار من السوق الموازي، وهو ما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الدولار.

وبدخول الخطوط التركية في عملية بيع التذاكر بالنقد الأجنبي، تُصبح كل الشركات الأجنبية العاملة في السودان تصدر التذاكر للمسافرين بالعملة الأجنبية.

وأوضح المك أن اعتماد الشركات الأجنبية على بيع التذاكر بالنقد الأجنبي فقط من شأنه أن يؤدي إلى مشكلات كبيرة في حركة المسافرين إلى الخارج وخفض مبيعات التذاكر بنحو 80%.

وتابع: “عمليات البيع شبه متوقفة حاليا لأن جميع الشركات تبيع التذاكر بالنقد الأجنبي فقط”.

وطالب أمين وكالات السفر بنك السودان المركزي وسلطة الطيران المدني، بمعالجة مشكلة تحويل فائض مبيعات التذاكر لشركات الطيران الأجنبية العاملة بالسودان إلى الخارج وإلزامها بالبيع بالعملة المحلية مقابل السماح لها بتسديد رسوم العبور وخدمات المطار بالجنيه.