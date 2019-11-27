هيئة الجمارك تكشف عن تحسينات في خدمات المغتربين بميناء سواكن

الخليج 365 :

أعلنت إدارة الجمارك بولاية البحر الأحمر عن إجراء تحسينات في الإجراءات الجمركية بميناء الأمير عثمان دقنه بسواكن في إطار تبسيط الإجراءات وذلك بتركيب جهازين لكشف الأمتعة بصالة الوصول لتسهيل إجراءات كشف الأمتعة .

وأكدت الإدارات المختصة في الولاية بإجراءات المغتربين في اجتماعها الذي انعقد بقاعة اجتماعات الولاية برئاسة السفير عصام متولي الأمين العام لجهاز المغتربين والرشيد حسن سليمان ،أمين عام حكومة الولاية أكدت على ضرورة التنسيق بين جهاز المغتربين والشرطة والجمارك وهيئة الموانئ البحرية لتهيئة بيئة العمل بالميناء وحل المشكلات التي تواجه المغتربين، ووجهت في اجتماعها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقصير زمن تخليص الأمتعة واجراءات سيارات الإفراج المؤقت وتخليص السيارات عند العودة النهائية ،

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وشددت الإدارات على ضرورة التزام المغتربين بتجنب شحن السيارات قبل استكمال الإجراءات وعدم شحن الأمتعة الشخصية في السيارات بواسطة شركات الشحن دون معرفة أصحاب السيارات تجنبا للمخالفات وتعطيل الإجراءات إضافة إلى عدم استجلاب الأجهزة الطبية المستخدمة وغيرها من الممنوع استيرادها ،ومراعاة شرط الخمس سنوات تاريخ صنع العربة وليس الموديل ،على أن تكون المستندات باسم المغترب العائد وليس غيره .

هذا وقد تفقد الأمين العام لجهاز المغتربين سير العمل بفرعي الجهاز في بورتسودان وسواكن والتقى بالعاملين فيهما ،كما وقف على سير الإجراءات الخاصة بالمغتربين بميناء سواكن ،وعقد اجتماعا بحضور مدير الإدارة العامة للميناء ومدير صالات الجمارك بالميناء والمسؤولين بجهاز المغتربين والجهات ذات الصلة ، قدم فيه تنويرا عن دور الجهاز وأهدافه وما تحقق ،مشيدا برعاية قيادة الولاية والشرطة والجمارك وهيئة الموانئ البحرية والجهات الأخرى بالولاية فرعي الجهاز ببورتسودان وسواكن وتمكينهما من أداء دورهما.