“تهديد أمني غامض” تسبب بإغلاق البيت الأبيض ومبنى “الكابيتول هيل“

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يشعر المسؤولون الأمنيون في الكونغرس بالحيرة إزاء طبيعة “التهديد الأمني الغامض” الذي أسفر عن فرض إغلاق للبيت الأبيض ومبنى “الكابيتول هيل“.

وتسبب الحادث في وضع أمني مفاجئ، حيث كانت الطائرات تحلق في أجواء العاصمة الأمريكية، كما أمر الضباط جميع الأشخاص الموجودين خارج منشآت “الكابيتول هيل” بالبقاء بعيداً، وقالت وكالة الخدمة السرية إنها أخبرت العاملين في البيت الأبيض بالبقاء في مكانهم.

وقال مصدر أمني إنه لا يعرف ماذا حدث، وقال المسؤولون إن حالة التأهب ربما تكون ناجمة عن طيور أوطائرة بدون طيار أو ربما “حالة شاذة في الطقس”.

وتلقى مسؤولو الأمن معلومات مختلفة فيما يتعلق بموقع وسرعة ” الجسم” المعني، وقالت مصادر إن المسؤولين سمعوا بأن هذا “الشيء” يحوم، وأن هناك محاولة لقياس سرعته.

وكشف مسؤولون أن دائرة “اير كون اورانج” تولت القضية، وهذا يعني أن هناك طائرة مشبوهة تخترق غلاف واشنطن.