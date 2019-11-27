تحديات فنية وتمويلية تواجه مياه الخرطوم

التاريخ: 27-نوفمبر-2019
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أكد مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، مهندس الصافي أحمد آدم حرص الوزارة واهتمامها بملف المياه، وأن الهيئة تمسك بخدمة لا تتحمل التأخير، وقال أمس خلال اجتماع مشروعات هيئة المياه، إن هناك تحديات فنية وتمويلية وبيئة عمل، تواجه الهيئة في الوقت الراهن.
وشدد الصافي بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة تطوير وتحسين بيئة العمل بما يجعل الكادر البشري يؤدي دوره علي الوجه المطلوب، مبيناً أن الوزارة تولي الاحتياجات الخاصة بالآليات والمركبات أولوية قصوى، لأنها محور المحرك لعمل الهيئة، موجهاً بأهمية تحسين بيئة العمل واستكمال الهيكل الإداري للعاملين لإجازته.
واستعرض مدير عام الهيئة مهندس مالك عمر العبيد، الخطوات الجارية في الهيئة على صعيد مشاريع الخطة العاجلة، والتمويل الاتحادي للمشاريع المدرجة في أولويات الهيئة، مطالباً بوضع اعتبار لهذه الخطط حتى تسهم في معالجة مشكلات المياه جنوب الخرطوم وشرق النيل. وقال إن الوضع بدون تمويل سيكون معقداً وصعباً في الصيف المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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