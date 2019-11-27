ضابط بالمخابرات في محكمة “المعلم”: ثورة ديسمبر لم تتسم بالسلمية

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة Advertisements قال ممثل الإدارة القانونية لجهاز المخابرات العامة عقيد أمن إسماعيل عمر، إن ثورة ديسمبر المجيدة لم تتسم بالسلمية. وأشار عمر لدى مثوله أمام المحكمة كشاهد دفاع في قضية مقتل معلم خشم القربة والتي يواجه الاتهام فيها منسوبون لجهاز الأمن، أشار إلى أن التعليمات التي تصدر من الجهاز تلزم أفرادها بالتعامل مع الشخص بكرامته كإنسان، لافتاً إلى أن التسلح لقوات الجهاز يكون (بالخراطيش) لفض التظاهرة وليس الضرب، مؤكداً منع استخدام “الخراطيش في ضرب المعتقلين داخل المعتقلات”، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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