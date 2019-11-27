السجن عشرة أعوام لقاتل صديقه بسبب ضمه بمجموعة فيس بوك

أصدرت محكمة الطفل ببحري حكماً يقضي بإدانة قاصر تسبب في وفاة صديقه إثر نقاش دار بينهما بسبب إضافة المتهم للقتيل بمجموعة فيس بوك .

وأشارت المحكمة التي يترأسها القاضي معتز محمد صالح ، بأن المدان لم يستفد من أي إستثناء وارد أو أي دفع وجدت بينة من خلال المستندات التي قدمته كمستندات اتهام ، وعليه أوقعت عقوبة السجن عشرة أعوام والدية الكاملة بعد أن تمسك أولياء الدم بحقهم الشرعي .

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وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى ان بلاغ ورد للشرطة يفيد فيه الشاكي أن المدان قام بقتل المجني عليه البالغ من العمر 16 عاماً ، إثر نقاش دار بينهما بسبب أن المتهم اضاف المجني عليه لاحدى قروبات الفيس .

وعلى إثر ذلك قام المجني عليه بإرسال ألفاظ ، الأمر الذي من خلاله توعدا على المقابلة بين المتهم والقتيل واثنين من أصدقاه ، وعندما حضروا في المكان المحدد أشتد النقاش ليقوم أحد الحضور بإحضار عصا عندما حضر وجد المتهم استل سكين وسدد بها طعنة أصابت المجني عليه ببطنه وأودت بحياته في الحال بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )