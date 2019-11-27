مركز المناهج يكشف التعديلات المرتقبة في مقررات امتحانات الشهادة

قال المركز القومي للمناهج، إنه لن يتم حذف أية جزئية من مقررات امتحانات شهادة الأساس أو الشهادة السودانية لهذا العام، مؤكداً أنها ستكون كما الأعوام الماضية، وأن التعديلات المزمع إجراؤها على المناهج لا علاقة لها بالعام الدراسي الحالي2019- 2020م، وإنما ستُحدد ملامح الأعوام القادمة.

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وقال مصدر مسؤول بحسب صحيفة السوداني، إن التعديل المرتقب في امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية ليس حذفاً، وإنما إضافة سؤال اختياري فيما يتعلق بمحتوى الكتاب الفرعي “الأدب الإنجليزي”، لأنه لم يصل إلى كل مدارس السودان، لذلك ستكون الأسئلة فيه اختيارية. وفيما عدا ذلك ستكون الامتحانات في ذات المقررات الحالية دون تعديل، وفي موعدها المقرر له الثاني عشر من أبريل المُقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)