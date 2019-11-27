التاريخ: 27-نوفمبر-2019
31 مشاهدة
قال المركز القومي للمناهج، إنه لن يتم حذف أية جزئية من مقررات امتحانات شهادة الأساس أو الشهادة السودانية لهذا العام، مؤكداً أنها ستكون كما الأعوام الماضية، وأن التعديلات المزمع إجراؤها على المناهج لا علاقة لها بالعام الدراسي الحالي2019- 2020م، وإنما ستُحدد ملامح الأعوام القادمة.
وقال مصدر مسؤول بحسب صحيفة السوداني، إن التعديل المرتقب في امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية ليس حذفاً، وإنما إضافة سؤال اختياري فيما يتعلق بمحتوى الكتاب الفرعي “الأدب الإنجليزي”، لأنه لم يصل إلى كل مدارس السودان، لذلك ستكون الأسئلة فيه اختيارية. وفيما عدا ذلك ستكون الامتحانات في ذات المقررات الحالية دون تعديل، وفي موعدها المقرر له الثاني عشر من أبريل المُقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المناهج يكشف التعديلات المرتقبة في مقررات امتحانات الشهادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.